Das praias mais badaladas e com fama internacional como as de Punta Cana às mais rústicas, distantes das cidades, o visual é sempre um convite ao deleite. O Globo Repórter desta sexta-feira (8) embarca em uma jornada inesquecível por um dos destinos mais fascinantes do Caribe: a República Dominicana. Com praias de areia branca, mar turquesa e palmeiras que dançam ao vento, o país é um verdadeiro cartão-postal tropical e guarda muito mais do que belezas naturais. O programa é uma coprodução com a RPC, afiliada da Globo no Paraná, e tem reportagens de Dulcineia Novaes.A Ilha Cayo Arena, também conhecida como Cayo Paraíso, é um pequeno banco de areia localizado na costa noroeste da República Dominicana, próximo a Punta Rucia. A reportagem explora esse paraíso, famoso por suas águas cristalinas e pela rica vida marinha, sendo um destino popular para mergulho e snorkeling. As águas também são um destino frequente de baleias jubarte, que todos os anos viajam dos arredores do Canadá e dos Estados Unidos para dar à luz nas águas quentes da costa dominicana. O país tem três dos mais importantes berçários de jubarte do Atlântico Norte. Dulcineia embarca em um passeio para observação das baleias e se encanta com o que vê por lá. “Foram 15 dias intensos na República Dominicana para mostrar o país e todas as suas faces, não só dos resorts de luxo e das praias paradisíacas, mas a realidade do povo dominicano. Acompanhamos o passeio das baleias jubarte na Baía de Samaná e o som que elas emitem nessa época do ano, de acasalamento. Mostramos também como o povo é hospitaleiro, alegre, trabalhador. É a República Dominicana sobre outros olhares”, conta a repórter. A costa da República Dominicana tem mais de 1.500 quilômetros, mas as belezas vão além. Dulcineia navega sobre o misterioso Lago Enriquillo, o maior do Caribe, que tem quase o tamanho da Baía de Guanabara no Rio de Janeiro, é mais salgado que os oceanos e serve de esconderijo para os crocodilos americanos, que nadam livremente em meio à paisagem árida e surpreendente.Para mostrar a riqueza histórica e cultural do país, o programa visita a capital, Santo Domingo, primeira cidade fundada por europeus no Novo Mundo, com ruas de pedra, fortalezas coloniais e a primeira catedral das Américas. A República Dominicana também é destaque na produção de charutos artesanais, sendo um dos maiores exportadores do mundo.Entre montanhas que cortam o país de norte a sul, o programa descobre a região conhecida como a “Suíça Caribenha”, um dos segredos mais bem guardados da República Dominicana. Localizada na Cordilheira Central, essa área montanhosa abriga as cidades de Constanza e Jarabacoa, que surpreendem com paisagens alpinas, clima ameno e uma rica produção agrícola. O clima ameno favorece o cultivo de frutas como os morangos gigantes de Constanza, e a paisagem montanhosa lembra os Alpes, embora a neve não chegue por lá.O país ainda abriga uma das maiores reservas de âmbar do mundo, que guardam em seu interior fósseis perfeitamente preservados de seres pré-históricos, como insetos, aranhas, flores e até pequenos vertebrados.Em áreas preservadas, onde blocos de rocha parecem flutuar sobre águas cristalinas e desfiladeiros escondem corredeiras perfeitas para os amantes de aventura, Dulcineia Novaes ainda vive uma experiência única e emocionante. Com imagens deslumbrantes, curiosidades e histórias que revelam a alma da República Dominicana, o programa ainda explora as praias paradisíacas que se tornaram cenário de casamentos dos sonhos e os luxuosos campos de golfe, frequentados por celebridades internacionais.