O Globo Repórter que vai ao ar nesta sexta-feira (14), logo depois da novela Três Graças, convida o público para mergulhar em uma história de resistência, renascimento e alerta ambiental. No programa, a repórter Bette Lucchese revela como a maior lagoa hipersalina do planeta, localizada na Região dos Lagos, no Rio de Janeiro, está voltando à vida. A Lagoa de Araruama, que abrange seis municípios e impacta diretamente mais de 600 mil pessoas, foi considerada morta no início dos anos 2000. Hoje, cerca de 85% de sua extensão está recuperada, com águas limpas que atraem aves migratórias, cavalos-marinhos e peixes que voltaram a sustentar centenas de famílias que vivem da pesca. De acordo com a Embrapa, a tainha da região é a mais nutritiva do Brasil.Os benefícios já são sentidos pela população: houve uma redução de 80% nas internações relacionadas à falta de saneamento básico. O Globo Repórter também destaca histórias de pessoas que redescobriram a lagoa como fonte de bem-estar e renda. As águas limpas são usadas em práticas terapêuticas como ioga e canoagem. Técnicas ecológicas transformam o lodo das estações de tratamento em tijolos para moradias populares. E até as escamas de peixe, antes descartadas, viram biojoias nas mãos de artesãs locais.Mas a Lagoa de Araruama ainda trava uma dura batalha contra o esgoto doméstico, o maior vilão das águas brasileiras. Entre 15% e 20% da sua extensão ainda sofre com a poluição. O Globo Repórter foi até essas áreas para mostrar o pesadelo vivido por comunidades que enfrentam o esgoto sem tratamento, revelando os impactos na saúde, no meio ambiente e na qualidade de vida dos moradores. “Todo investimento em saneamento requer tarifar a conta de água e de esgoto. Todo mundo vai ter de pagar essa conta. Não tem jeito.”, ressalta o biólogo Paulo Pimenta.O programa também vai mostrar que, mais do que uma paisagem deslumbrante, a Lagoa de Araruama é um verdadeiro livro aberto sobre a história do Brasil. Já foi centro do comércio de sal, lar de povos indígenas tupinambás e hoje abriga seres vivos pré-históricos que ajudam a explicar a origem da vida na Terra.