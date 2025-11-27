De um garoto sonhador de Salvador, criado no bairro do Garcia, a um dos artistas mais completos e admirados do Brasil. Nesta sexta-feira (28), o Globo Repórter Personalidades homenageia o talento multifacetado de Lázaro Ramos, ator, diretor, escritor, apresentador e ativista, e revela a sua trajetória com depoimentos emocionantes de familiares, amigos e colegas de profissão. Para contar a história do vilão da próxima novela das 18 horas, A Nobreza do Amor, a apresentadora Sandra Annenberg viaja até Salvador e mostra as raízes e os caminhos que levaram Lazinho, como é chamado pelos mais próximos, a se tornar referência na TV, no teatro e no cinema.Sandra e equipe conversam com o pai de Lázaro; a irmã Viviane; o amigo de infância Cacá; os primeiros companheiros do Teatro do Bando Olodum; o “tio” Zebrinha, que se tornou um segundo pai; e dona Idalina, a professora que o incentivou a concluir os estudos, antes de exercer por quase cinco anos a profissão de técnico em patologia clínica. O programa também revela momentos marcantes da amizade que Lázaro construiu com os atores Wagner Moura, Vladimir Brichta e Gustavo Falcão, laço que começou nos palcos, na peça A Máquina, e se mantém há mais de duas décadas. Em depoimentos, os amigos destacam a conexão profunda entre eles que ultrapassa os limites da profissão.“Quando eu conheci o Lázaro, o vi fazendo uma peça. Foi uma coisa muito forte vê-lo. Eu parei de prestar atenção na peça e ficava só olhando para ele. Ao ponto de a peça acabar e eu ir procurá-lo no camarim sem saber o que dizer para ele. E eu disse: ‘Eu quero ser seu amigo’. A gente transcende o negócio de ser amigo. Lázaro para mim é meu irmão”, conta Wagner Moura. “Eu acompanho Lazinho diretor, ator, escritor, entrevistador e me encanto com tudo. Ao mesmo tempo eu conheço o Lazinho íntimo e ele conhece a mim, a ponto de trocarmos conselhos muito íntimos. Ele é uma pessoa extremamente amorosa”, destaca Vladimir Brichta.O programa também revela a história de amor entre Lázaro e a atriz Taís Araújo. O ator relembra que a atriz Adriana Esteves o incentivou a se declarar para Taís, dando início a uma relação que já dura 21 anos. “Adriana foi nossa Cupida. Me deu coragem. Falei: ‘Adriana, estou apaixonado por uma menina aí’. Ela perguntou quem era. ‘Não conta para ninguém não, é a Taís Araújo’. Ela disse: ‘Você vai ligar agora e vai se declarar para ela. Liga agora’. Adriana é veemente. Eu liguei e desliguei assustado. E graças a Adriana deu certo”, conta Lázaro.Taís também narra como recebeu a declaração inesperada: “Eu estava indo para Nova York. Quando entrei no avião, ele falou: ‘Eu queria te falar uma coisa para você ir pensando na viagem. Estou apaixonado por você’. Eu vim de Nova York fritando. Pensando o que eu faço da minha vida, porque eu tinha um noivo. Eu já estava completamente apaixonada por ele, sem nunca ter dado um beijo. Quando cheguei ao Brasil, fui para São Paulo fazer o Domingão com o Faustão. Ele perguntou: ‘Você está em São Paulo?’. Em poucas horas toca o telefone do hotel para avisar que ele estava lá embaixo. ‘Eu só vim falar pessoalmente o que eu falei por telefone. Estou apaixonado por você’. Eu enlouqueci. Quando cheguei no Rio, terminei o meu noivado na hora. E aí peguei o telefone e liguei para o Lázaro: ‘Já resolvi a minha situação, estou esperando você