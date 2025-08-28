Trabalhar em família pode ser desafiador e também recompensador. O Globo Repórter desta sexta-feira (29) mergulha em histórias de pais, filhos e irmãos que compartilham não apenas laços de sangue, mas também a rotina profissional. Em diferentes áreas e por motivos diversos como o amor por um esporte, a vocação para salvar vidas ou a paixão por tradições culturais, as famílias mostram que estar lado a lado no trabalho pode fortalecer ainda mais os vínculos afetivos. Em São Paulo, a repórter Fernanda Carvalho conhece uma família rock’n’-roll que comanda a loja mais famosa da Galeria do Rock, no Centro da cidade. Em 1978, Luiz Calanca, então atendente de farmácia, já era apaixonado por música e tinha uma grande coleção de discos de vinil. Com a esposa grávida e o orçamento apertado, decidiu abrir sua própria loja de discos. Vitória, que trabalhava em uma multinacional, deixou o emprego para apoiar o marido e, até hoje, os dois trabalham juntos. Ela tem 71 anos, ele 72. A filha Carol, que cresceu cercada pelo acervo musical, também atua na loja ao lado do pai, do marido e de outros familiares. “Acho que a loja já teria fechado se não fosse por elas. Elas seguram a barra por aqui”, reflete Luiz sobre o sucesso do negócio em família.Se na família do Luiz o som que ecoa é o rock, na família do Antonio Carlos Oliveira da Silva é o som da sirene que conta a história de amor e união entre ele e os filhos. Tenente aposentado do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul, Antonio inspirou os filhos David e Guilherme Olkoski a seguirem seus passos. Ao repórter Jean Raupp, os irmãos contam que já atuaram juntos em diversas ocorrências, como nas enchentes que atingiram o Estado no último ano. “Trabalhar em família sempre traz apoio psicológico. Quando eu estava mais pra baixo, recebia força do meu irmão, e quando era ele, eu o apoiava. Com uma carga emocional positiva, tudo fica mais fácil”, afirma David. A história também inspirou o primo, que hoje integra a equipe.No Norte do País, o futebol une mãe e filho. Noelia Chaves da Paixão e Hugo Chaves da Paixão são árbitros e integram o quadro oficial da Confederação Brasileira de Futebol. No Barezão, o Campeonato Estadual do Amazonas, atuam como árbitros centrais; na Série D do Campeonato Brasileiro, são assistentes. Nascidos em Borba, cidade do interior do Amazonas, vivem atualmente em Manaus. À repórter Daniela Branches, Noelia revela que enfrentou desafios como o machismo e o etarismo para realizar o sonho de ser árbitra. “Quando vim para Manaus, queria fazer o curso de arbitragem, mas não sabia se ficaria. Deixei meu filho com a avó e comecei do zero. Foi muito difícil, mas eu queria que ele também vivesse isso.” Hoje, mãe e filho atuam na mesma profissão e, por vezes, na mesma partida.Em Minas Gerais, os irmãos Francisco e João representam a nova geração à frente de um alambique com mais de 300 anos de história. O Engenho Boa Vista, localizado em Coronel Xavier Chaves, existe desde 1717 e produz cachaça de forma ininterrupta há nove gerações. Atualmente, trabalham no local Francisco, de 28 anos, João, de 23, o pai deles, seu Nando, de 63, e o avô, seu Rubens, de 92. “Esses meninos me dão muita alegria. É a história da família que está continuando”, diz seu Rubens, orgulhoso, ao repórter Rogério Coutinho.Em Brasília, abrir um café foi o pretexto de João Gabriel para trabalhar com a mãe. A alma do negócio idealizado por ele é a comida mágica da maranhense Alba, que voltou para sua cidade natal, Alto Parnaíba, após se curar de um câncer de mama. João queria a mãe por perto novamente e contou com a ajuda de um tio para empreender e trazê-la de volta. Ao repórter Pedro Figueiredo, mãe e filho contam como conduzem o negócio, que hoje conta com oito lojas espalhadas pela capital e 150 funcionários.O programa também revela a história de Roberto Vilela e Berenice Buerger, que se conheceram em uma entrevista de emprego. Ao repórter Jean Raupp, eles contam que o processo seletivo não resultou em contratação, mas foi o início de uma história de amor. Casados há 25 anos, hoje são sócios em uma consultoria empresarial em Blumenau, Santa Catarina.