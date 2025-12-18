Uma ilha localizada no Oceano Índico, que já foi conhecida como o antigo Reino do Ceilão. O Globo Repórter desta sexta-feira (19) exibe o segundo episódio do programa sobre o Sri Lanka, com reportagens de Pedro Bassan. Depois de mostrar um país que renascia após guerras e desastres naturais, o programa explora suas raízes culturais, espirituais e os caminhos para a reconstrução. O Globo Repórter vai ao ar logo depois da exibição da novela Três Graças.Durante 28 dias, a equipe da TV Globo percorreu o país de norte a sul, registrando histórias que revelam a força de um povo marcado pela fé e pela diversidade. No Sri Lanka, quatro grandes religiões convivem lado a lado: templos budistas, hindus, igrejas católicas e mesquitas dividem espaços e tradições. A equipe acompanhou a celebração do Poya, feriado nacional que acontece a cada lua cheia, reunindo milhares de pessoas em torno das relíquias de Buda.O programa também visita locais que guardam símbolos da história e da espiritualidade, como os templos onde vivem elefantes considerados sagrados, e mostra a importância da flor de lótus e dos animais na cultura local. Em um santuário, Bassan conhece elefantes que não podem voltar às florestas, revelando os desafios da convivência entre humanos e vida selvagem.A viagem passa por plantações de chá e jardins de especiarias que fizeram do Sri Lanka um território disputado por portugueses, holandeses e ingleses. Canela, cúrcuma, gengibre e noz-moscada são alguns dos ingredientes que dão sabor à culinária local. Um chef abre as portas de casa para ensinar a preparar o autêntico curry do Sri Lanka, prato típico presente em todo o país.Outro destaque é a sabedoria milenar do ayurveda, tradição indiana que influencia o sistema público de saúde do Sri Lanka. Óleos essenciais, ervas e massagens fazem parte de tratamentos que unem ciência e espiritualidade.Entre paisagens exuberantes e histórias de superação, o Globo Repórter convida o público a conhecer um país que, mesmo após guerras e tsunamis, preserva sua cultura e busca se reerguer diante de novos desafios.