Tradições milenares, vida em comunidade e respeito à natureza orientam o modo de viver na Indochina vietnamita, localizada entre a Índia e a China. É a partir desse contexto que o Globo Repórter desta sexta-feira (20) percorre diferentes regiões do Vietnã para mostrar como costumes ancestrais, convivência comunitária, alimentação equilibrada e conexão com a natureza ajudam a manter corpo e mente em harmonia. A partir de cinco princípios: pés na terra, braços dados, corpo em movimento, mente serena e mesa farta, o especial apresenta práticas cotidianas que atravessaram gerações e seguem presentes na cultura local. O programa é uma coprodução do Globo Repórter com a TV Gazeta, afiliada da TV Globo no Espírito Santo.A viagem começa no chamado “Teto da Indochina”, a cordilheira mais alta do país, que faz fronteira com a China. Nos vilarejos de Sa Pa, a cerca de 1.500 metros de altitude, a equipe acompanha a rotina de povos que vivem em comunidade e compartilham atividades como a colheita do arroz e o consumo de alimentos frescos e orgânicos, hábitos diretamente associados à longevidade da população local.Na capital Hanói, uma das cidades mais antigas do Sudeste Asiático e lar de aproximadamente 8,3 milhões de habitantes, o programa revela o dinamismo da vida urbana. Nas ruas, vendedores utilizam a tradicional Don Gánh, cesta típica dos campos de arroz, para transportar frutas e alimentos, dividindo espaço com motos, bicicletas e carros em um fluxo intenso que caracteriza o cotidiano da cidade.A medicina tradicional, que reúne conhecimentos da cultura indiana e da sabedoria chinesa, também ganha destaque. Na rua Lãn Ông, referência nesse tipo de prática, moradores buscam ervas, raízes, folhas, frutos e sementes utilizados tanto na alimentação quanto em tratamentos naturais.Em Da Nang, na costa central do Vietnã, a reportagem visita a formação conhecida como Ngu Hành Sơn, composta por cinco montanhas de mármore e calcário, cada uma associada a elementos da filosofia oriental. No local, um templo budista simboliza a relação entre espiritualidade, natureza e história do país, marcada pelas antigas rotas marítimas que conectaram a região ao restante do mundo.O programa ainda passa por Hoi An, conhecida como a “Cidade das Lanternas”, importante centro comercial do passado. A cidade preserva tradições ligadas à produção da seda e à Rota da Seda marítima, que conectou o Vietnã a uma das maiores redes comerciais da história.As reportagens mostram como valores como equilíbrio, convivência comunitária e respeito à natureza permanecem fundamentais para o bem-estar da população vietnamita e seguem atuais como referências para uma vida mais saudável, ativa e duradoura.