O canal por assinatura GloboNews exibe nesta quarta-feira (24), às 23 horas, o GloboNews Especial – Economia Cristã, que destaca como a fé tem impulsionado novos nichos de consumo, serviços e tendências culturais, movimentando um mercado estimado em mais de R$ 20 bilhões por ano, segundo a Associação de Empresas e Profissionais Evangélicos do Brasil (Abrepe).O repórter Chico Regueira e a equipe da GloboNews foram até Curitiba para conhecer a primeira rede de academias voltada ao público cristão. O espaço oferece ambiente com músicas de louvor, treinos moderados, salas de oração, e já recebe cerca de 1.000 novos alunos por mês.Em São Paulo, no tradicional bairro do Brás, o programa mostra o crescimento da moda conservadora, segmento que aposta em peças femininas sóbrias, em tons pastéis e com cortes que cobrem cotovelos e joelhos. Já há grifes de alto padrão voltadas a executivas que não se veem representadas na moda “secular”.O especial também percorre a Rua Conde de Sarzedas, no Centro da capital paulista, considerada um polo do comércio cristão, reunindo mais de 40 lojas especializadas em artigos religiosos — de itens litúrgicos a souvenirs como camisetas, canetas e adesivos. O programa destaca ainda a variedade de Bíblias: mais de 100 tipos de edições, voltadas para diferentes perfis e idades. O setor de livros religiosos já representa 17% do total do mercado e foi o segmento de maior crescimento em 2024, com alta de 29,5% em exemplares vendidos, segundo a Câmara Brasileira do Livro.A equipe da GloboNews também visita o Santuário Nacional de Aparecida, que recebe mais de 10 milhões de visitantes por ano e impulsiona o turismo religioso, segmento que mais cresce nas operadoras domésticas, de acordo com estudos do Departamento de Turismo e Lazer da USP.Na música, o especial mostra como o gênero gospel já é o segundo mais consumido no Brasil, atrás apenas do sertanejo. Segundo o Spotify, as buscas por músicas do segmento cresceram 93% desde 2022. A Abrepe estima que o mercado gospel movimenta mais de R$ 2 bilhões por ano, com crescimento anual de 38%.O programa GloboNews Especial – Economia Cristã| tem reportagem de Chico Regueira, roteiro de Mariana Martins e Chico Regueira, imagens de Willian Corrêa, produção de Iago Moreira, e edição de Mariana Martins e Victoria Mancino.