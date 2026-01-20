O ano de 2026 promete ser marcante para os fãs de séries no Globoplay. Antes da chegada de novas temporadas, o streaming convida o público a revisitar histórias já consagradas e a mergulhar novamente em personagens que fizeram sucesso. Produções como Pablo & Luisão, Os Outros, Sessão de Terapia, Arcanjo Renegado, Vermelho Sangue, além de títulos internacionais como Grimm e Law & Order: SVU, têm temporadas anteriores com episódios abertos, permitindo que quem ainda não conhece essas séries possa ter um primeiro contato com as tramas. Assim, o público se prepara para os próximos capítulos que chegam em 2026.\nEntre os destaques nacionais, a comédia Pablo & Luisão leva para a tela histórias inspiradas em experiências reais de Paulo Vieira. Com 16 episódios, a série aborda amizade, família e situações cotidianas que conquistaram o público ainda antes da estreia, impulsionadas pelas redes sociais. O reality original Minha Mãe Com Seu Pai é a opção para quem busca aquela combinação de romance, humor e surpresa. O programa, apresentado por Sabrina Sato, coloca participantes em clima de paquera, enquanto seus próprios filhos interferem diretamente no jogo sem que eles saibam. Uma receita que garantiu momentos comentados na primeira temporada.