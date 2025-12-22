A aposta do Globoplay no universo dos animes ganha mais um título de peso. Para quem é fã e se empolgou com a estreia de Jujutsu Kaisen, tem mais novidade chegando ao catálogo. A partir desta terça-feira (23), Spy x Family, a adaptação do mangá homônimo e um fenômeno global que coleciona uma legião de admiradores, invade o streaming com suas duas primeiras temporadas completas. A primeira temporada, composta por 25 episódios, apresenta a jornada de Loid Forger, conhecido como Twilight, um espião altamente treinado que recebe uma missão crucial: infiltrar-se em uma instituição de elite e se aproximar de um alvo importante. Para cumprir esse objetivo, ele precisa formar uma “família falsa”. É assim que adota Anya, uma garotinha com habilidades telepáticas que consegue ler mentes. Sua esposa, Yor, por sua vez, apesar da aparência comum, leva uma vida dupla como uma assassina implacável. Tentando manter suas identidades escondidas uns dos outros, eles seguem priorizando seus objetivos pessoais, incluindo a matrícula de Anya na prestigiada Academia Eden, um passo essencial para a missão de Twilight.Na segunda temporada, que conta com 12 episódios, a dinâmica familiar dos Forger continua a se desenrolar, com mais aventuras e desafios para Twilight, Yor e Anya. Dessa vez, o cenário é ainda mais grandioso e divertido: um luxuoso cruzeiro. A fachada de normalidade dos Forger é posta à prova de maneiras inesperadas, pois Loid se vê envolvido na proteção de um alvo político de alto risco que está a bordo. Paralelamente, Yor trabalha como guarda-costas do mesmo alvo, enquanto Anya tenta aproveitar a viagem após ganhar ingressos em um sorteio, vivendo as aventuras de uma “criança normal”, apesar dos segredos que cercam sua família. E para quem quer continuar mergulhando no universo dos animes, além de títulos originais e do melhor conteúdo brasileiro, o Globoplay tem em seu portfólio grandes sucessos mundiais e aposta na crescente oferta do gênero, incluindo produções como My Hero Academia; Jujutsu Kaisen; Pokémon, a Série: Sol e Lua; Pokémon, a Série: Sol e Lua – Ultralendas e Pokémon, a Série: Sol e Lua - Ultra-Aventuras.