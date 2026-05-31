O Globoplay estreia nesta terça-feira (2) a segunda temporada de Sullivan’s Crossing – Um Lugar para Recomeçar, série exclusiva inspirada na obra de Robyn Carr. Os novos episódios retomam a trama poucas horas após os acontecimentos do fim da primeira temporada, quando Maggie Sullivan (Morgan Kohan) descobre que seu pai, Sully Sullivan (Scott Patterson), sofreu um AVC. Diante da gravidade da situação, Maggie decide adiar o retorno para Boston e permanecer em Sullivan’s Crossing, onde precisará lidar com conflitos familiares, dilemas afetivos e transformações profundas em sua vida pessoal. Na nova temporada, Maggie enfrenta um momento decisivo enquanto tenta equilibrar sua carreira, a gravidez e os sentimentos cada vez mais intensos por Cal Jones (Chad Michael Murray). Para Morgan Kohan, os novos episódios aprofundam a vulnerabilidade emocional da protagonista. “Maggie está enfrentando a mortalidade do pai e, ao mesmo tempo, descobre que está grávida. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo”, afirma a atriz. “Ela precisa entender como quer que sua vida seja daqui para frente e quem fará parte dela.” Segundo Kohan, a segunda temporada é marcada por mudanças internas e amadurecimento. “Maggie está tentando ouvir menos a razão e mais o coração. Essa é uma jornada muito humana e universal.” O reencontro e a convivência entre Maggie e Sully seguem como eixo emocional da série. Enquanto se recupera, Sully passa a enfrentar novos desafios ligados à saúde e ao alcoolismo, tema tratado de forma sensível ao longo da temporada. Para Scott Patterson, a força da produção está justamente na honestidade emocional dos personagens. “O alcoolismo destrói famílias e afeta profundamente os filhos. Roma Roth (criadora da série) teve coragem de abordar isso de maneira muito real”, afirma o ator. “Sully está lutando contra seus próprios demônios todos os dias. O verdadeiro poder da série está nos temas de redenção e reconciliação.” Além das dificuldades familiares, Sully também precisa lidar com ameaças ao legado construído ao longo da vida quando o tradicional camping da família corre o risco de desaparecer. A situação aproxima ainda mais pai e filha, obrigando ambos a confrontarem dores antigas e escolhas do passado. A nova temporada também amplia o universo da série com a chegada de novos personagens, incluindo Alysa Mackenzie, interpretada por Michelle Nolden, e Jane, vivida por Cindy Sampson. Meghan Ory também participa da trama como Sedona, irmã de Cal, trazendo novos conflitos familiares e emocionais para a narrativa. A criadora, showrunner e produtora executiva da série, Roma Roth, define os novos episódios como uma temporada “marcada por transições”. Segundo Roth, os personagens continuam enfrentando traumas, vínculos familiares fragilizados e questões mal resolvidas enquanto buscam descobrir quem realmente são. “Sempre quis criar histórias que oferecessem ao público um espaço seguro para se reconectar com suas emoções”, explica. “Sullivan’s Crossing é um projeto muito especial para mim, feito com enorme carinho, e espero que continue tocando as pessoas por muitos anos.” Ambientada na Nova Escócia, no Canadá, a produção mantém a paisagem como elemento fundamental da narrativa. Gravada em locações naturais da região, a série reforça sua atmosfera acolhedora e contemplativa, que acompanha o tom intimista da história. “Quando filmamos nesses lugares, parece que tudo ganha mais vida”, comenta Chad Michael Murray. “Existe uma paz muito presente no ambiente, e isso combina perfeitamente com a essência da série.” A segunda temporada convida o público a acompanhar uma história sobre amor, família, pertencimento e recomeços. Com novos desafios emocionais e relações ainda mais profundas, a produção amplia a oferta de dramas contemporâneos internacionais no Globoplay.