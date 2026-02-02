Fevereiro começa com a novela Porto dos Milagres no Projeto Originalidade. Escrita por Aguinaldo Silva e Ricardo Linhares, a trama ambientada no Recôncavo Baiano contrapõe o pescador Guma (Marcos Palmeira) ao ambicioso casal Félix Guerreiro (Antonio Fagundes) e Adma (Cassia Kis). O romance central envolve Guma e Lívia (Flávia Alessandra), uma jovem que retorna à cidade e precisa lidar com a hostilidade de sua família e com as armações da sedutora Esmeralda (Camila Pitanga), moça da cidade baixa apaixonada pelo pescador.\nCamila Pitanga, Marcos Palmeira e Flávia Alessandra em Porto dos Milagres (Globo/ Divulgação)\nProtagonista da trama, Marcos Palmeira relembra a experiência de interpretar Guma: “Porto dos Milagres foi uma novela incrível para mim e representou um resgate da minha ancestralidade com a Bahia, da espiritualidade e do candomblé. Participar de uma história ligada a Iemanjá foi muito especial. Guma era um personagem lúdico, que eu adorava interpretar, e essa imersão na Bahia marcou profundamente minha carreira. Em Três Graças, fico feliz em estar de volta ao ar com Aguinaldo Silva — meu terceiro trabalho com ele, depois de Vale Tudo e Porto dos Milagres”, conta.