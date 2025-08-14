As Artes Urbanas vão invadir o Centro Cultural Martim Cererê durante o GO ART. Em sua terceira edição, a feira multicultural temática promete uma imersão na diversidade, simbolismo e nos significados que essas expressões socioculturais carregam. A programação, que começa nesta sexta-feira (15) e segue até domingo (17), é variada e inclui 21 atrações musicais, entre shows e discotecagens, Flash Day Tattoo com 12 tatuadores renomados, exposições, oficinas, encontro de grafitti, grupos de flashback e foodtrucks. Além disso, haverá competições de skate, batalhas de MCs e breaking com premiações em dinheiro.\nA programação do primeiro dia, começa às 17 horas, com entrada gratuita até as 19 horas. Após esse horário, a entrada será 1kg de alimento não perecível. No sábado, o evento tem início às 10h, com a mesma política de acesso. O encerramento acontece das 14 às 22 horas, e a entrada será franca durante todo o dia. O vocalista do Planet Hemp e do Seletores de Frequência, BNegão é um dos destaques com seu projeto de discotecagem Bota Som. As atrações da edição incluem também nomes como Worst, Maduli, Maaju, Rastibuia, Red Sand King, Rocco, Insanidade e Coró de Pau. O GO ART é realizado pela Taboo Produções com recursos do Programa Goyazes do Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Cultura.