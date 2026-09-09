Goiânia ganha uma experiência imersiva para os apaixonados por games, cultura geek e K-pop com a terceira edição do GO Game Festival, que ocupa de sexta-feira (11) a domingo (13), o estacionamento coberto do Passeio das Águas Shopping. Entre competições de eSports, concursos de cosplay, shows de K-pop, feira geek, exposições e palestras, participam grandes nomes da área, como a dubladora e diretora de dublagem Úrsula Bezerra, voz de personagens icônicos como Goku (criança) e Naruto Uzumaki.\nA relação de Úrsula com a dublagem é íntima, pessoal e familiar. Seus primeiros trabalhos começaram ainda criança, aos 8 anos de idade, ao lado de seus irmãos Ulisses e Wendel Bezerra, com quem ela divide o palco do Go Game Festival neste sábado (12). Ao POPULAR, ela fala sobre o momento em que entendeu a marca que seu trabalho deixa nas pessoas. “Foi quando eu ouvi, pela primeira vez, alguém dizendo ‘eu passei a minha infância te ouvindo’. Foi muito legal saber que eu fiz parte da infância de alguém, mas aquele momento me pegou de surpresa”, conta.