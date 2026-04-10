-The American Rodeo (1.3396825)\nA goiana Beatriz Fonseca Alvarenga, de 20 anos de idade, está fazendo sucesso nos Estados Unidos da América (EUA) na competição The American Rodeo, considerada uma das principais competições de rodeio do mundo.\nA jovem goiana iniciou sua paixão pela competição a partir de uma tradição familiar que a influenciou a se aventurar na modalidade breakway roping, a versão feminina da prova de laço.\nBeatriz já competiu na prova de breakaway na 70ª Festa do Peão de Boiadeiros de Barretos e agora está em Lexington, nos EUA, participando do The American Rodeo, que segue até este sábado (11).\nApós garantir um lugar entre as 5 melhores em Barretos, em parceria com a LNR, ela inicia sua participação nas etapas classificatórias do The American.\nBeatriz Fonseca Alvarenga, goiana que compete na modalidade breakway roping (Reprodução/ Instagram de Beatriz Fonseca Alvarenga)