A goiana Maria Heloísa Matos, de 7 anos, venceu o concurso Miss Mirim Dreams Internacional, realizado neste domingo (12) em Arequipa, no Peru. Após a vitória, Maria Heloísa agradeceu aos fãs e seguidores nas redes sociais (assista acima). Ela viajou acompanhada dos pais, Leandro Matos e Gabriella Stefany.
Muito obrigada. Eu consegui. Obrigada a quem torceu e a quem orou por mim", disse a menina visivelmente emocionada.
Ao POPULAR, o pai de Maria Heloísa, Leandro Matos, disse que a conquista da filha ficará para sempre em sua memória, especialmente por ela representar o Brasil em um concurso internacional.