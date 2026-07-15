-VÍDEO (1.3433337)\nUma goiana saiu de Rio Verde e chegou ao Alasca de moto junto com o parceiro do Paraná. Nas redes sociais, Barbielly Cabral, de 26 anos, saiu da cidade em 2024, com uma mochila nas costas, e conheceu 15 estados brasileiros e tinha objetivo, ainda maior, o de conhecer todos os biomas brasileiros. Após algum tempo de viagem, no Amazonas, conheceu o motociclista Roger Sabins, de 27, e a rota foi redefinida, desta vez, para o Alasca, nos Estados Unidos. Apesar da distância que já percorreram, eles agora pretendem seguir para a Europa (veja vídeo acima).\n“De Rio Verde, em Goiás, para o mundo”, escreveu na postagem. O vídeo publicado na terça-feira (14) mostra o casal comemorando. Em frente à placa de boas-vindas ao Alasca, o casal segurou a bandeira do Brasil e vibrou: “chegamos ao Alasca”, comemoraram. Com gritos, beijos e abraços, os dois festejaram a tão longa jornada.