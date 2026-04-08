-Vídeo: pinscher (1.3395813)\nA goiana Rozi Flávia, de 47 anos, viralizou nas redes sociais após ter um vídeo repostado pelo rapper norte-americano Snoop Dogg, no último sábado (4). Nas imagens, o pinscher de Rozi, chamado Yoshi, aparece fantasiado como o artista. A publicação já soma mais de 2,3 milhões de visualizações e muitos compartilhamentos no perfil oficial do rapper.\nAo POPULAR, a influenciadora de São Luiz de Montes Belos contou que tudo começou em janeiro deste ano, quando postou um vídeo com Yoshi vestido com uma fantasia de crochê. A publicação viralizou e, de acordo com ela, nos comentários os internautas se impressionaram com a semelhança entre o animal e o artista, o que a motivou a gravar vídeos inspirados no cantor.\nQuando postei o primeiro vídeo, viralizou. Olhei nos comentários e só tinha que era a cara do cantor Snoop Dogg. Foi quando resolvi criar vários looks e as pessoas começaram a marcar o artista. Até que ele repostou”.