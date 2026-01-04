O ano de 2026 começa com Goiânia recebendo uma programação intensa de música e artes cênicas. Fevereiro abre a agenda com o pop latino de Christian Chávez, que traz a turnê Para Siempre Tour, e com a força teatral de Rita Lee – Uma Autobiografia Musical, estrelado por Mel Lisboa. Em março, o público encontra dois encontros marcantes: Ney Matogrosso apresenta a turnê Bloco na Rua, reunindo clássicos de diferentes fases da carreira, e Ana Carolina celebra 25 anos de trajetória com o espetáculo 25 Anas. A temporada segue com o retorno do Roupa Nova em maio, a despedida do formato acústico de Humberto Gessinger em julho e a volta do Festival Bananada, em agosto, prometendo dias de muito rock. Para não perder nenhum evento, confira a programação dos shows em Goiânia em 2026. Que seja um ano repleto de diversão: