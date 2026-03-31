A terceira edição do Goiânia Blues Festival leva à capital shows que valorizam a música instrumental em suas diversas expressões, como rock, blues e jazz. As apresentações acontecem nesta quarta-feira (1º) e quinta-feira (2), sempre às 20 horas, no Teatro Sesc Centro. No line-up, estão os músicos Ingrid Lobo, Walter Villaça, Emídio Queiroz (foto) e Dênio de Paula. O projeto tem financiamento da Lei Goyazes e conta com entrada gratuita.“Todos são músicos de carreira, reconhecidos nacional e internacionalmente, com uma longa trajetória em palcos brasileiros e estrangeiros. Além disso, representam a diversidade da música instrumental”, comenta o produtor Luiz Chaffin. Na abertura, se apresentam Dênio de Paula e Ingrid Lobo; no segundo dia, Walter Villaça e Emídio Queiroz.A Excalibur Band, formada por Emídio Queiroz, Moka Nascimento, Hulk Pontes e Willian Cândido, traz um repertório com covers de grandes bandas do rock mundial. Já Walter Villaça é guitarrista e violonista, formado em Música pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e já tocou ao lado de nomes importantes da MPB, como Cássia Eller e Milton Nascimento.Dênio de Paula é compositor, guitarrista, vocalista e produtor musical, com mais de 35 anos de carreira. É autor de diversas trilhas para o cinema, premiadas no Brasil e no exterior. Completa o elenco Ingrid Lobo, que iniciou sua trajetória aos 7 anos, participando de festivais musicais, programas de TV locais e nacionais, além de se apresentar em todo o País.\tSERVIÇOEvento: Segunda etapa da terceira edição do Goiânia Blues FestivalData: quarta (1º) e quinta-feira (2), às 20hLocal: Teatro Sesc Centro / R. 15, CentroMais informações: www.instagram.com/lumegoias