O skate continua sendo o centro gravitacional do Goiânia Crew Attack 2026, mas já faz tempo que o evento extrapolou a lógica de campeonato. Em sua 17ª edição, o projeto ocupa o Bacião, no Setor Sul, a partir desta quinta-feira (21) com shows, cinema ao ar livre, feira criativa, oficinas, atividades educativas e intervenções urbanas que transformam a praça em ponto de encontro cultural ao longo de quatro dias.\nAté o domingo (24), a Praça Maria Angélica recebe uma programação que aproxima esporte, música, artes visuais e convivência urbana. Ao redor das pistas e obstáculos montados para as disputas, o público circula entre apresentações musicais, live paintings, exibições audiovisuais e atividades voltadas para todas as idades. Entre os skatistas confirmados estão nomes da cena local e nacional. Um deles é Tauan Torres, conhecido pelo estilo técnico e pela participação em produções audiovisuais independentes e especializadas.