O cinema não apenas registra o mundo, mas também ajuda a imaginar futuros possíveis. Essa é a ideia que norteia a programação da 24ª Goiânia Mostra Curtas, que chega ao Teatro Goiânia nesta terça-feira (6), às 20 horas, e segue até o domingo (11). A cerimônia de abertura do festival conta com homenagem a Linn da Quebrada, que também se apresenta com o pocket show Corpo Cruzado, convidando o músico Giovani Cidreira.\nUma das principais mostras dedicadas ao curta-metragem brasileiro, a Goiânia Mostra Curtas é reconhecida pela diversidade cultural, valorização regional e democratização do acesso ao audiovisual. “A ideia da 24ª edição foi pensar os filmes não apenas pelo que dizem sobre o mundo, mas também pelo que produzem quando nos colocam diante de outras formas de percebê-lo”, explica Maria Abdalla, diretora geral do festival.