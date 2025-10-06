Quando o Teatro Goiânia aparece iluminado no mês de outubro, o anúncio está dado: é semana de Goiânia Mostra Curtas. O festival chega a sua 23ª edição nesta terça-feira (7) e segue até o domingo (12) ocupando diferentes pontos da região central da capital. Toda a programação é gratuita, entre exibição de filmes, curso, aula, estudo de caso, encontros com realizadores de filmes, lançamentos literários e homenagens. Na abertura, às 20 horas, a cantora Jaloo faz um pocket show com músicas de seus quatro álbuns.\nA cantora Jaloo faz o show de abertura do festival de cinema (Divulgação)\nO festival presta homenagens nesta edição. São lembrados a produtora audiovisual Zita Carvalhosa (1936–2025), criadora do festival de curtas Kinoforum, em São Paulo; Jean-Claude (1936–2025), crítico de cinema, ensaísta, professor, roteirista, escritor e diretor; e a atriz Marcélia Cartaxo, celebrada por personagens como Macabéa, em A Hora da Estrela (1985), papel que lhe rendeu o prêmio de melhor atriz no Festival de Berlim.