Filme dirigido por Linn da Quebrada será exibido no primeiro dia do evento, no Teatro Goiânia (Divulgação / Goiânia Mostra Curtas)\nO Goiânia Mostra Curtas fará homenagem à cantora Linn da Quebrada durante o festival, no Teatro Goiânia, no Setor Central. O festival acontece de 6 a 11 de outubro. A programação é gratuita e a abertura contará com a exibição do filme dirigido pela cantora, chamado blasFêmea Mulher, às 20h.\nLinn foi escolhida como uma das homenageadas por ser “uma potência de criação de mundo”, segundo o festival. O filme dirigido pela cantora foi gravado em 2017 e tem dez minutos de duração. A classificação indicativa é a partir de 12 anos.\nO curta mostra uma figura que atravessa a noite "andando de esquena em esquina. Não é homem nem mulher. É uma trava feminina", de acordo com a sinopse da obra.