Cena de 'E Seu Corpo É Belo', direção de Yuri Costa. Imagem de 'A Menina e o Pote', direção de Valentina Homem e Tati Bond (Divulgação / 23ª Goiânia Mostra Curtas - 2025)\nGoiânia recebe de 7 a 12 de outubro a 23ª edição da Goiânia Mostra Curtas no Teatro Goiânia e em outros espaços culturais da cidade. As atividades são gratuitas e abertas ao público, mas limitadas à disponibilidade de vagas.\nA abertura será no dia 7, às 20h, com uma homenagem à atriz e diretora Marcélia Cartaxo, lembrada até hoje por sua intensa interpretação em Macabeá, no clássio A Hora da Estrela, de 1985.\nAlém dela, o festival presta homenagens póstumas a duas figuras essenciais para a história do cinema brasileiro: Zita Carvalhosa, criadora do Festival Internacional de Curtas de São Paulo, e o crítico e teórico Jean-Claude Bernardet. Para completar a noite, quem sobe ao palco é a cantora e produtora musical Jaloo, com um pocket show.