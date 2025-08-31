Nesta semana, os roqueiros têm compromisso na agenda. O Goiânia Noise Festival celebra três décadas entre os dias 4 e 7, no Centro Cultural Martim Cererê, reunindo 42 atrações nacionais e regionais. Os headliners incluem Rogério Skylab, Ratos de Porão, Black Pantera e Carne Doce. A programação da semana ainda traz o espetáculo Essência Negra, nos dias 4 e 5, no Centro Cultural UFG, que entrelaça teatro, dança e canto celebrando a herança afro-brasileira.\nQuem curte gastronomia pode aproveitar o Festival Gastronômico de Pirenópolis, de 4 a 7, com mais de 15 chefs e 22 produtores artesanais. Para começar a semana, o Projeto Vozes do Cerrado leva apresentações gratuitas de Juraildes da Cruz às escolas públicas de Goiânia, Brazabrantes e Inhumas. Na sexta-feira, a cantora Pabllo Vittar volta a Goiânia para a estreia do projeto Club Vittar na Roxy. Já o sertanejo Gusttavo Lima apresenta O Embaixador Classic, no estacionamento do Estádio Serra Dourada, no sábado, com orquestra e novos arranjos de seus sucessos. Confira a programação e divirta-se.