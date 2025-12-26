A mudança definitiva para Goiânia marca simbolicamente a nova fase de Glória Pires. Depois de décadas vivendo no Rio de Janeiro, a atriz decidiu estabelecer residência na capital, cidade natal do marido, o cantor Orlando Morais. A escolha representa um desejo de desacelerar, reorganizar prioridades e viver com mais qualidade de vida, sem se afastar da criação artística, muito pelo contrário, usando esse novo território como espaço de reinvenção pessoal e profissional.\nAos 62 anos, Glória tem encarado o amadurecimento como um período de liberdade e expansão. Essa virada também se reflete em sua estreia como diretora de cinema, um passo importante após mais de cinco décadas de carreira como atriz. Em Sexa, seu primeiro longa-metragem na direção, Glória aborda justamente os dilemas, afetos e descobertas de mulheres que atravessam a maturidade, misturando humor e sensibilidade.