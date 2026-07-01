A partir desta quinta-feira (2), Goiânia se transforma em um grande palco para as artes do movimento. Durante seis dias, a capital recebe bailarinos, coreógrafos, professores e jurados de diferentes regiões do Brasil e também do exterior para mais uma edição do Festival Internacional de Dança Goiás. Realizado no Centro Cultural Oscar Niemeyer, o evento deve reunir cerca de dois mil bailarinos e promover um amplo intercâmbio entre diferentes escolas, técnicas e linguagens da dança contemporânea, urbana, jazz e clássica.Serão oito modalidades avaliadas no festival: balé clássico, balé de repertório, jazz, hip hop, dança contemporânea, estilo livre, sapateado e danças folclóricas populares. Entre os jurados estão nomes de destaque, como a argentina Nadia Migale, uma das principais referências do sapateado americano na América Latina; o francês Stéphane Phavorin, que integrou o Balé da Ópera de Paris por 25 anos; e Olga Dolganova, formada pela tradicional escola de balé clássico da Rússia. Desde 2007, ela atua como professora e ensaiadora na Escola do Futuro de Goiás em Artes Basileu França.Além de compartilhar conhecimento e promover o encontro entre diferentes trajetórias da dança, o festival premiará os destaques da competição. Os vencedores receberão mais de 60 bolsas de estudo e prêmios em dinheiro. A avaliação ficará a cargo de um júri composto por 22 especialistas, sendo 13 profissionais internacionais e nove brasileiros. As sessões competitivas serão realizadas no período da tarde e terão como ponto alto a Gala dos Premiados, marcada para terça-feira (7), às 18 horas, quando os ganhadores voltam ao palco.A programação traz, ainda, apresentação de grupos convidados. Na sexta-feira (3), às 19 horas, a Ecco Cia. de Dança, de São Paulo, levará ao palco sua nova coreografia Íris. O espetáculo propõe uma reflexão sensível sobre a persistência criativa em tempos de esgotamento emocional e indiferença coletiva. Com coreografia e direção artística de Rafael Trevisan e direção de ensaio de Thaynara Gomes, a criação investiga o corpo enquanto espaço de potência, afeto e transformação se utilizando do jazz dance.No domingo (5), às 20 horas, a Influxo, de Goiânia, apresenta a obra Evitação, criação de Mare Rela e Thiago Spósito, que conquistou o primeiro lugar na Mostra Competitiva da Mostra Goiana 2025. Com proposta artística contemporânea e sensível, a coreografia convida o público a refletir sobre nossas constantes tentativas de fugir das próprias emoções. Entre cores, sensações e movimentos, a obra revela os caminhos que percorremos para evitar sentimentos como tristeza, raiva, vulnerabilidade, paixão e autoconfiança.O Festival Internacional de Dança Goiás é uma realização do Studio Dançarte, fundado em 1986 e dirigido pelas irmãs Gisela Vaz e Ariadna Vaz. Desde sua primeira edição em 2012, o evento se consolidou como um dos mais importantes dos segmento no Brasil, promovendo significativo impacto cultural, econômico e social. Nomes importantes já tiveram em Goiânia, casos de Etienne Diaz, diretor do The Rock School for Dance Education, da Pensilvânia, Nicholas Palmquist, coreógrafo internacional que já participou de projetos para Netflix, televisão e diversos filmes. SERVIÇOEvento: Festival Internacional de Dança Goiás 2026Data: 2 a 7 de julho 2026Horário: 8h às 20hLocal: Centro Cultural Oscar Niemeyer - GO-020, km 0, saída para Bela VistaIngresso solidário: R$ 50 + 1kg de alimento não-perecívelMais informações: dancagoias.com.br