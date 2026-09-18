Goiânia vai receber, pela primeira vez, uma exposição dedicada à trajetória de Vik Muniz. O Sesc Goiás confirmou ao POPULAR, em primeira mão, a realização de Vik Muniz – REVER: Imagem e Reflexão, que será aberta no dia 5 de outubro, na Vila Cultural Cora Coralina, no Centro, com a presença do artista e do curador Daniel Rangel. Com entrada gratuita, a mostra reúne 60 fotografias produzidas ao longo de três décadas e percorre diferentes momentos da pesquisa do artista sobre imagem, representação e os materiais que podem dar forma a uma obra de arte.\nA exposição parte de uma característica que se tornou marca de Vik Muniz: antes de fotografar suas imagens, o artista as constrói com materiais que escapam ao repertório tradicional da pintura e da escultura. Chocolate, açúcar, arame, linhas, pigmentos, sucata, poeira e cinzas já passaram por seu processo criativo. O resultado são imagens que, de longe, podem parecer familiares, mas que revelam outra história quando observadas de perto.