O anúncio de uma nova safra do vinho Pêra-Manca Tinto é sempre um momento de expectativa entre enófilos e profissionais do setor. A edição 2019, produzida pela vinícola Cartuxa e trazida ao Brasil pela Adega Alentejana, teve lançamento exclusivo nesta quinta-feira (13), em Goiânia, em evento organizado pela Casa Nogueira e pelo Restaurante Porto Cave. Ícone da vinicultura portuguesa, o rótulo é elaborado apenas com uvas colhidas em anos considerados excepcionais, o que reforça seu caráter limitado e a sua tradição.\n“É um vinho de muita qualidade, produzido em anos que a natureza é bastante generosa. Nas últimas safras, a vinícola tem utilizado as uvas Trincadeira e Aragonez, que se complementam muito bem e expressam as características do Alentejo. Depois disso, o vinho permanece 18 meses em barris de carvalho, normalmente franceses, e passa ainda um período engarrafado antes de ser comercializado. Daqui a 20 anos, ele ficará ainda melhor”, explica o cônsul honorário de Portugal em Goiás e um dos proprietários do Restaurante Porto Cave, José Pedro Santos, sobre como funciona o processo de produção do vinho português.