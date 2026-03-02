A Fundação Bienal de São Paulo aporta pela primeira vez em Goiânia nesta terça-feira (3), no Museu de Arte Contemporânea de Goiás (MAC Goiás), localizado no Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON). Dentro do programa de mostras itinerantes da 36ª Bienal de São Paulo, é a vez da capital receber um recorte de uma das maiores exposições de arte do mundo, com curadoria de Thiago de Paula Souza. São obras de 14 participantes, entre eles os goianos Sallisa Rosa e o coletivo Sertão Negro. A mostra fica em cartaz até o dia 19 de abril.\nA etapa de itinerância da Bienal de São Paulo acontece desde 2011 e se tornou parte fundamental do evento. Em 2026, seguirá para mais de dez cidades do Brasil e do exterior. “As itinerâncias têm o papel de criar conexões reais entre a edição de São Paulo e os diferentes contextos do País”, explica Thiago. “No caso de Goiânia, isso significa reler e reorganizar trabalhos para que se reencontrem com o território de origem, como aconteceu com a obra da Sallisa Rosa, ou para que articulem debates que já acontecem localmente, caso do Sertão Negro”, diz.