O encontro entre música e teledramaturgia é a marca da novela Coração Acelerado, da TV Globo, que está chegando a sua reta final. Para celebrar o protagonismo do sertanejo no folhetim, elenco e grandes nomes da música fazem um show especial nesta sexta-feira (31), em Goiânia, cidade que recebeu grande parte das gravações. A Turnê Coração Acelerado apresenta Ana Castela, Daniel e Chitãozinho e Xororó, além dos atores Isadora Cruz, Filipe Bragança e Gabz, interpretando no palco respectivamente os personagens Agrado, João Raul e Eduarda.\nGabz (Globo/ Beatriz Damy)\nO show é único e exclusivo para a capital, que dará origem a um especial programado para ir ao ar no dia 15 de agosto após o Altas Horas, data da reprise do último capítulo. “A trama de Coração Acelerado nasce da força da música sertaneja, e o palco é a extensão natural dessa narrativa”, comenta o diretor Carlos Araújo.