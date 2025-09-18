A inspiração vem da rica tradição italiana. Além das massas, a 8ª edição da Goiânia Restaurant Week abre espaço para pratos com frutos do mar, carnes, queijos e combinações criativas. O evento será realizado entre esta sexta-feira (19) e 19 de outubro e reúne mais de 30 restaurantes. Com o tema De volta à Itália, a edição convida o público a viver uma verdadeira experiência sensorial, explorando aromas, sabores e tradições da culinária italiana.\n“É um tema democrático, que permite cardápios especiais e experiências diversificadas. Estamos bastante confiantes na qualidade que o público vai encontrar”, afirma Fernando Reis, idealizador do festival no Brasil. O evento, que acontece em diversas cidades, oferece menus especiais a preços fixos para democratizar o acesso à alta gastronomia.\nDurante a Goiânia Restaurant Week, os estabelecimentos participantes criam menus exclusivos com entrada, prato principal e sobremesa. Os menus são oferecidos nas versões Tradicional (R$ 59,90 no almoço e R$ 74,90 no jantar), Plus (R$ 73,90 e R$ 94,90) e Premium (R$ 95 e R$ 115).