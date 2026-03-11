Se a Copa do Mundo é o torneio em que as nações disputam quem joga o melhor futebol do planeta, na cozinha a competição acontece no prato. Inspirados por países campeões do mundial, chefs de Goiânia entram em campo com criatividade na 9ª edição da Goiânia Restaurant Week, festival gastronômico que ocorre a partir desta quinta-feira (12) e fica em cartaz durante um mês. O circuito propõe uma viagem por sabores e tradições culinárias que marcaram a história do torneio.\nNesta edição, o festival adota o tema A Cozinha dos Campeões e convida restaurantes da capital a criarem menus inspirados em países que já levantaram a taça do mundial, como Brasil, Itália, Alemanha, França, Argentina, Espanha, Inglaterra e Uruguai. A proposta é traduzir ingredientes, técnicas e tradições culinárias dessas nações em experiências completas, com entrada, prato principal e sobremesa oferecidos a preços fixos, permitindo que o público explore diferentes cozinhas em um circuito gastronômico distribuído por restaurantes da capital.