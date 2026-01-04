-Vídeo: Goiano brinca ao perguntar se ônibus de Goiânia passa na rua mais luxuosa de Nova Iorque (1.3357138)\nUm vídeo gravado na Quinta Avenida, em Nova Iorque, viralizou nas redes sociais ao misturar um dos endereços mais famosos do mundo com referências populares dos endereços da cidade de Goiânia. A publicação já ultrapassou 35 mil visualizações e reúne diversos comentários divertidos de internautas goianos.\nO autor das imagens é o jornalista e criador de conteúdo Iuri Godinho, que está em viagem de férias nos Estados Unidos. No vídeo, ele aborda uma mulher na rua e pergunta, em tom de brincadeira, se naquele ponto passa um ônibus com destino ao bairro Estrela Dalva, na região Noroeste da capital goiana. A resposta segue o mesmo clima bem-humorado: segundo ela, ali só passaria o ônibus do Finsocial.