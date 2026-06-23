-VÍDEO: GOIANO cruza EUA na copa (1.3425361)\nO goiano Olímpio Jayme Neto está vivendo uma verdadeira maratona pela Seleção Brasileira na Copa do Mundo. Ao lado de um grupo de amigos, ele saiu do México, percorre diferentes cidades dos Estados Unidos e se prepara para cruzar mais de 2 mil quilômetros de motorhome para acompanhar os jogos do Brasil. A aventura, planejada há anos, mistura paixão pelo futebol, turismo e uma complexa logística para estar presente em cada partida da equipe brasileira.\nSegundo o empresário de 31 anos, a tradição de acompanhar a Seleção começou na Copa do Mundo de 2014, realizada no Brasil.\nDepois que a gente viveu aquela atmosfera, apesar da decepção que foi dentro de campo, a gente se apaixonou pela Copa do Mundo e decidiu estar presente sempre, acompanhando e torcendo pela Seleção Brasileira. Então, sempre que termina uma Copa, a gente já começa a se organizar para a próxima”, conta Olímpio.