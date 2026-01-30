(Divulgação/Globo e Reprodução/ Globo)\nPaulo Augusto está fora do Big Brother Brasil 26. O goiano foi desclassificado do reality na noite desta sexta-feira (30) após se envolver em uma confusão durante a disputa pelo Big Fone, que terminou com a queda de Jonas Sulzbach. Segundo apuração do Gshow, a produção do programa entendeu que a atitude colocou em risco a integridade física do participante, o que motivou a decisão imediata.\nSegundo apuração do Gshow, a decisão foi comunicada oficialmente aos participantes ainda dentro da casa. No anúncio, a produção foi direta:\n“Atenção, todos! As regras do programa existem para garantir que todas as dinâmicas ocorram dentro de limites claros e que a integridade física de todos seja preservada. Por ter colocado em risco a integridade física do participante Jonas, Paulo Augusto está fora do Big Brother Brasil. Tenham cuidado.”