Menos de um dia após deixar o Big Brother Brasil 26, Paulo Augusto reapareceu nas redes sociais para comentar, pela primeira vez, sua saída do reality.\nO ex-participante retornou a Goiânia neste sábado (31), onde foi recebido por familiares e apoiadores, e compartilhou um breve depoimento sobre o momento que está vivendo fora da casa.\nEm vídeo publicado em seu perfil oficial, o goiano apareceu já em sua cidade natal e adotou um tom sereno ao falar da experiência no programa. "Já estou em solos goianos, terra que amo demais. Grato por tudo o que foi vivido e por tudo que ainda vai vir", escreveu na legenda da publicação.\nSem entrar em detalhes sobre a decisão da produção, Paulo sinalizou aceitação diante do ocorrido. "Aconteceu o que tinha que acontecer. Mas estamos firmes aqui", completou, em mensagem que foi bem recebida por seguidores e fãs que acompanharam sua trajetória no reality.