-Vídeo encontro com Príncipe William (1.3386966)\nQuem cruza com o oficial Mário dos Santos, de 50 anos, em solo britânico talvez não imagine que o sotaque goiano esconde uma trajetória digna de filme. Ex-policial militar em Goiás na década de 90, Mário trocou o calor do Brasil pelo frio da Inglaterra em 1999 com um objetivo claro, mas um começo humilde. Seu primeiro "posto" não foi em uma viatura, mas sim em uma movimentada estação de trem, onde trabalhava vendendo jornais.\nDezessete anos depois de entregar as notícias do dia, ele finalmente voltou a protagonizá-las ao se formar policial em solo inglês em 2016, provando que, para quem tem determinação, o caminho entre a banca de revistas e a farda da terra da rainha é logo ali. Sete anos depois, Mário ganhou uma medalha por ter trabalhado na cerimônia de coroação do Rei Charles, em maio de 2023.