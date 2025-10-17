A garagem do empresário Cleberson Soares da Silva, 44, parece mais um museu de carros antigos. Primeiro veio um Fiat 147, modelo que o goiano sempre quis ter desde a infância. Mas foi só abrir o portão para deixar entrar mais um Fusca 1966, um Corcel 1, o clássico Opala, o charmoso Ford Landau, um Jeep Willys e por aí vai. No total, ele mantém em seu acervo 16 carros, uma vespa e uma lambreta. “A desculpa para a esposa é de que são os carros que me procuram e não eu que procuro eles”, se diverte o apaixonado por automóveis de outras épocas.\nHá quem veja em um carro antigo muito mais que um meio de transporte, vê ali um elo com o tempo, um fragmento vivo de outra era. Para os goianos apaixonados por essas máquinas, cada curva da lataria, cada detalhe cromado e cada ruído do motor são testemunhos de uma época em que dirigir era mais do que chegar a um destino: era uma experiência estética, quase poética.