Chegou o dia da resposta para a pergunta que está sendo feita antes mesmo da vilã estrear na telinha: quem matou Odete Roitman no remake da novela Vale Tudo? Nesta sexta-feira (17), o público descobre a decisão da autora Manuela Dias para um dos maiores mistérios da teledramaturgia, que parou o Brasil em 1988 - e que ela já avisou que não deve ser igual à versão original. Em Goiás, muita gente vai estar atenta em frente à televisão e à conta bancária: diversos grupos de amigos e familiares estão fazendo bolão com as suas apostas para o assassino.\nNa família da professora e contadora de histórias Celnita Maria da Silva, de 63 anos, os palpites estão bem divididos entre ela, que é moradora de Silvânia, no centro-sul de Goiás, e os familiares que moram em Goiânia. “Fizemos um bolão entre a família Silva e Souza, são sete pessoas participando. Cada um fez sua aposta, mas eu acho que ela não morreu. Forjou sua morte, vai embora e ainda vai dar a ‘banana’ no final”, comenta, em referência à cena icônica do último capítulo da primeira versão em que Marco Aurélio, fugindo em seu jatinho, dá uma “banana” para o Brasil.