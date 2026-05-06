Elba Ramalho se apresenta na sexta-feira (8), no Goiás Gastronomia 2016 (Instagram Elba Ramalho/ Itawi Albuquerque)\nO Parque Mutirama, em Goiânia, será palco de um encontro irresistível entre a alta gastronomia e a voz marcante de Elba Ramalho. O festival Goiás Gastronomia 2026 reúne 50 chefs renomados e uma intensa programação cultural, que acontece em dois finais de semana seguidos: de quinta-feira (7) a domingo (10) e de 14 a 17 de maio. Para participar, basta doar 1 kg de alimento não perecível e se inscrever gratuitamente no site da Semana S.\nAlém do aguardado show de Elba Ramalho, o festival contará com cerca de 40 atrações culturais ao longo dos oito dias de programação. Entre os destaques estão apresentações do grupo Fica Comigo, do projeto Beatles para Crianças e da Banda Venosa. A agenda também inclui aulas-show com chefs convidados, oficinas gastronômicas e atividades voltadas para o público infantil, garantindo diversão para todas as idades.