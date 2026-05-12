O Goiás Gastronomia 2026 entra na reta final. A programação do segundo final de semana do festival começa nesta quinta-feira (14) e segue até domingo (17), no Parque Mutirama. O espaço recebe uma grande estrutura inspirada em 12 monumentos do patrimônio Art Déco de Goiânia. O palco principal, por exemplo, foi transformado na Estação Ferroviária. Com entrada gratuita mediante cadastro prévio e doação de 1 kg de alimento não perecível, o evento reúne gastronomia, cultura e entretenimento. Com o tema Goiás, a Mesa do Futuro: Raízes e Releituras, o festival valoriza a culinária regional ao mesmo tempo em que apresenta novas interpretações de pratos tradicionais e experiências com ingredientes do Cerrado. Sob a curadoria do chef goiano Ian Baiocchi, cerca de 50 chefs brasileiros renomados participam das aulas-show, como Lucas Corazza, Ale Sotero, Emiliana Azambuja, Guilherme Nascimento, Junior Marinho, Jimmy Ogro e Marcos Livi. A programação inclui ainda oficinas e atividades para crianças. Além da culinária, o Goiás Gastronomia oferece uma intensa programação cultural. Ao todo, serão cerca de 40 atrações ao longo do festival. Se na primeira semana, a grande atração foi a cantora Elba Ramalho, na reta final será a vez de Frejat, que se apresenta na sexta-feira (15), às 21 horas, no palco principal. No repertório, clássicos como Amor Pra Recomeçar, Bete Balanço, Por Você e Segredos, além de outros sucessos acumulados ao longo dos anos como vocalista do Barão Vermelho e também na carreira solo. No primeiro dia, às 21 horas, no Palco Goyazes, quem comanda o palco é a banda Tripop. Formada por Sandro Brasil (bateria), Reginaldo Mesquita (vocal e baixo), William de Pádua (guitarra) e Caio Bruno (tecladista), a banda investe em uma apresentação enérgica e dançante, com diversas vertentes musicais que vão do rock dos anos 1950 ao pop mais atual, passando pelo pop rock, reggae e disco music. Outras atrações da abertura são o DJ Bruno Caveira e o cantor e compositor goiano Marcelo Barra. Pádua, Heróis de Botequim, Ruan Vaqueirinho, Nila Branco, Pra Swingar e Samba 90 Graus também estão confirmados no festival. Já no sábado (16), outro momento importante será voltado para a saúde, com programação de movimento, integração e bem-estar, contando com atividades esportivas para todas as idades, como a Corrida Kids, incentivando hábitos saudáveis para os pequenos. O Goiás Gastronomia é realizado com recursos do Programa Goyazes do Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Cultura. SERVIÇOEvento: Goiás Gastronomia 2026Data: De quinta (14) a domingo (17)Local: Parque Mutirama / Av. Contorno, CentroEntrada gratuitaMais informações e programaçãocompleta: @goias.gastronomia