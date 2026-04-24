Entre aromas irresistíveis, receitas que contam histórias e uma programação que mistura tradição e criatividade, o Goiás Gastronomia ganha ainda mais sabor com grandes encontros da música brasileira. O festival, que movimenta Goiânia em maio, traz dois shows aguardados: Elba Ramalho se apresenta no dia 8, e Frejat sobe ao palco no dia 15, ambos às 21h, no Palco Sesc, montado no estacionamento do Parque Mutirama.\nA presença de Elba Ramalho reforça o peso artístico do festival, que integra a programação da Semana S. Com mais de 40 anos de carreira, a artista coleciona sucessos que atravessam gerações, como “Bate Coração” e “Ai Que Saudade D’Ocê”, além de prêmios importantes, incluindo Grammys Latinos e múltiplas conquistas no Prêmio Brasileiro de Música.\nJá Frejat deve apostar em um repertório que atravessa diferentes fases de sua carreira, reunindo sucessos da época em que integrou o Barão Vermelho e hits de sua trajetória solo. Canções como “Amor Pra Recomeçar”, “Por Você” e “Pro Dia Nascer Feliz” costumam embalar o público, misturando romantismo, energia e aquele rock brasileiro que marcou gerações.