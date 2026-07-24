A Festa Literária Internacional de Paraty (Flip) chega ao último fim de semana com uma novidade que tem o DNA goiano. Pela primeira vez, o festival abriu espaço para uma casa inteiramente dedicada ao patrimônio cultural brasileiro. Idealizada pela Elysium Sociedade Cultural, sediada em Goiânia, a Casa Patrimônio reúne pesquisadores, escritores, gestores e especialistas para discutir memória, identidade e preservação. As atividades seguem neste sábado (25) e domingo (26).\nInstalada na sede do Instituto Histórico e Artístico de Paraty (IHAP), ao lado da Igreja de Santa Rita, a Casa Patrimônio integra a programação paralela da Flip. O espaço promove debates, lançamentos de livros e encontros que aproximam o público de temas ligados aos patrimônios material e imaterial brasileiros.\nA iniciativa nasceu da parceria entre a Elysium, o Núcleo de Estudos de Direito do Patrimônio Cultural da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) e o Centro de Estudos Brasileiros da Universidade Federal de Goiás (CEB-UFG). A proposta é ampliar o diálogo entre universidades, instituições culturais, gestores públicos e comunidades, inserindo o patrimônio entre os grandes temas do festival.