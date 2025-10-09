Para a atriz Ingrid Guimarães, há algo profundamente libertador em falar sobre o que, por muito tempo, foi varrido para debaixo do tapete da feminilidade. De volta a Goiânia, sua terra natal, a atriz e comediante de 53 anos participa nesta sexta-feira (10) do Conexão Flamboyant 2025, evento que convida o público a refletir sobre autoconhecimento, saúde mental e propósito. No palco, ela vai abordar um tema ainda cercado de silêncio: a menopausa. Com o humor e a franqueza que sempre marcaram sua trajetória, Ingrid deve compartilhar um relato pessoal sobre a chegada precoce da menopausa, alterando sua rotina, seu corpo e sua forma de enxergar a vida. “Foi uma menopausa de supetão”, resume. Entre calorões, insônia e um sentimento constante de descontrole, ela transformou a dor em discurso público, quebrando tabus e incentivando outras mulheres a buscarem informação, acolhimento e tratamento. Hoje, a atriz fala de um lugar de autoconhecimento e reinvenção. Após duas décadas de sucesso em produções que marcaram gerações — de Confissões de Adolescente e Cócegas a De Pernas pro Ar —, Ingrid se vê mais crítica, madura e, como gosta de dizer, “com tesão pelo corre”. O corre de continuar criando, produzindo e abrindo espaço para outras mulheres em um meio historicamente masculino. Vale lembrar que, quando ela começou, não havia espaço para a mulher comediante, a não ser como coadjuvante de programas de homens. Goiana de raízes libanesas, Ingrid virou nas últimas décadas referência do humor no País. Para ela, envelhecer é um ato político e a menopausa, uma travessia. No cinema, acaba de lançar Perrengue Fashion, comédia que discute maternidade, exposição e o impacto das redes sociais na vida de uma mulher dividida entre imagem, trabalho e família. É mais um passo na trajetória de uma artista goiana que aprendeu a transformar vulnerabilidade em força e riso em reflexão. Em entrevista ao POPULAR, Ingrid Guimarães falou sobre resiliência, a influência das mulheres fortes que moldaram sua vida e a urgência de romper com o etarismo. Confira: