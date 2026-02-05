-video: sabor pão de queijo (1.3370578)\nO Governo de Minas Gerais ganhou as redes ao provocar Goiás com um vídeo afirmando que o verdadeiro pão de queijo é o produzido na região. Publicada no perfil oficial do estado, a gravação utiliza o meme “sabor energético”, do influenciador Toguro, para brincar com os goianos. Nela, uma jovem diz: “Nó, esse pão de queijo de Goiás é muito estranho, né?”. Logo, um rapaz responde: “É porque não é pão de queijo. É sabor pão de queijo”.\nA resposta goiana veio carregada de sotaque e ironia, garantindo o entretenimento dos internautas: “Uai, Gov! O saBOR goiano não sai da boca de vocês mesmo, né?”.\nO Governo de Minas não demorou a se posicionar no embate: “Olha meu irmão mais novo aí, sô. Tava esperando você chegar, uai. Falou, mas não discordou, né hahaha. O nosso é pão de queijo, o resto é saBOR".