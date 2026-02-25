Completando dez edições dedicadas à música instrumental em 2026, o Goyaz Festival comemora com programação diversa, propostas inovadoras e artistas notáveis. Se reafirmando como um dos principais festivais do gênero no Centro-Oeste, o evento começa nesta quinta-feira (26), no Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON), com uma noite dedicada ao protagonismo feminino na música instrumental.\nO festival segue até o sábado (28), percorrendo linguagens como jazz, choro, samba, frevo e música brasileira contemporânea, além de experimentações sonoras. A entrada é gratuita. “Na curadoria, sempre priorizamos a diversidade”, comenta Marcelo Sáfadi, um dos organizadores do evento. Com a proposta de fomentar a cena artística, promover um intercâmbio cultural e criar espaço para a música instrumental em Goiás, o festival destaca o Estado como celeiro de músicos talentosos.