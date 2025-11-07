O disco Caetano e Bethânia Ao Vivo, registro da turnê mais recente dos irmãos Caetano Veloso e Maria Bethânia, foi indicado na categoria de Melhor Álbum de Música Global no Grammy 2026. Os troféus serão entregues no dia 1º de fevereiro do ano que vem.\nOs baianos disputam com nomes como o nigeriano Burna Boy, a indiana Siddhant Bhatia e a britânica indiana Anoushka Shankar. O disco eterniza dimensão histórica da turnê de Caetano e Bethânia.\nTrata-se de um registro histórico gravado em um momento de maturidade artística para ambos. O álbum traduz a força de uma parceria que atravessa décadas e estilos, unindo poesia, emoção e refinamento musical.\nO repertório mescla ícones de suas carreiras com novas leituras, revelando uma cumplicidade artística que vai além do palco. No álbum, Caetano e Bethânia exploram contrastes de temperamento e interpretação: ele, mais contido e introspectivo; ela, intensa e teatral. Essa combinação cria uma dinâmica poderosa, em que cada canção ganha novas camadas de significado.