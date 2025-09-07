Sócios no trabalho e amantes na vida íntima, Arminda (Grazi Massafera) e Santiago Ferette (Murilo Benício) têm muita coisa em comum. Consideram-se pessoas superiores e expressam desprezo pelos mais necessitados. Vivem centrados em seus próprios prazeres e interesses. Juntos, escondem muitos segredos. Arminda é viúva do ex-sócio do empresário na Fundação Ferette, Rogério, desaparecido em circunstâncias misteriosas. No interior de uma obra de arte neoclássica adquirida pelo marido - As Três Graças -, ela e o amante escondem grandes quantias de dinheiro.\nA escultura fica em um quarto secreto no casarão onde Arminda vive com a mãe Josefa (Arlette Salles) e o filho Raul (Paulo Mendes) em um bairro nobre na região central de São Paulo. Nos encontros com a sócia, Ferette sempre leva os maços de notas em sacolas de supermercado, para disfarçar. Os dois ficam cada dia mais ricos devido a um esquema criminoso comandado pelo empresário. Conhecido por todos como um benfeitor, Ferette é um homem poderoso e respeitado, que ganha homenagens do governo pelo trabalho social que realiza.