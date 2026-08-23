O ator Gregorio Duvivier (foto) traz o humor para o centro da programação desta semana em Goiânia. O ator e humorista apresenta O Céu da Língua no domingo (30) e na segunda-feira (31), no Teatro Rio Vermelho, em um monólogo cômico que já reuniu mais de 300 mil espectadores pelo País e mistura humor e reflexões sobre a língua portuguesa. Para quem gosta de música, a agenda começa na terça-feira com o Biquini Cavadão, que celebra quatro décadas de carreira no Flamboyant In Concert. Na sexta, Trindade recebe o encerramento do Circuito Rota Gastronômica de Goiás, com shows de Vanessa da Mata, Falamansa e Frejat, enquanto o Teatro Goiânia ganha uma noite dedicada aos clássicos de Frank Sinatra. No sábado, os Beatles e o universo de Miraculous Ladybug ganham versões especiais em dois espetáculos. Confira a programação e divirta-se.